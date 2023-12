IRCTC ने 2024 के लिए पेश किया ऊटी टूर पैकेज, डिटेल जानिए

IRCTC OOTY Tour Package: IRCTC ने यात्रियों के लिए ऊटी टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत साल 2024 में होगी. IRCTC का यह टूर पैकेज 3 रात और 4 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट नये साल पर कुन्नूर और ऊटी की सैर करेंगे. IRCTC के अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था IRCTC करेगा. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में यात्रा करते हैं और टूरिज्म को भी लाभ होता है. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों के लिए गाइड की सुविधा भी उपलब्ध होती है और कई टूर पैकेजों में ट्रैवल इंश्योरेंस भी रहता है. आइए ऊटी टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

IRCTC का ऊटी टूर पैकेज 25 जनवरी 2024 से शुरू होगा. इस टूर पैकेज का नाम ऊटी अनलिमिटेड है. इस टूर पैकेज का पैकेज कोड SHA47 है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट मोड में यात्रा करेंगे. टूरिस्टों को कंफर्ट क्लास में यात्रा कराई जाएगी. IRCTC का यह टूर पैकेज हैदराबाद से शुरू होगा. इस टूर पैकेज को रेलवे ने देखो अपना देश के तहत पेश किया है.

