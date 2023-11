IRCTC ने पेश किया थाइलैंड टूर पैकेज, 6 दिन में करिए इन जगहों की यात्रा, किराया जानिए

IRCTC टूरिस्टों के लिए नए-नए टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ विभिन्न टूरिस्ट प्लेसिस की यात्रा करते हैं. अब IRCTC टूरिस्टों के लिए थाइलैंड का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट थाइलैंड की कई जगहों की सैर कर सकेंगे. गौरतलब है कि IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की सुविधा फ्री में होती है. इसके साथ ही कई टूर पैकेजों में टूरिस्टों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाती है. आइए IRCTC के थाइलैंड टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम स्पार्कलिंग थाइलैंड है. यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में पटाया और बैंकॉक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 60300 रुपये होगी.

Feast your eyes upon the bustling cities of the Sparkling Thailand Ex Lucknow (NLO08A) starting on 08.12.2023.

Book now on https://t.co/sZ3txX7uos#traveling #Thailand #BOOKINGS #Lucknow pic.twitter.com/ITWnqHYUBw

