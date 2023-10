IRCTC ने पेश किया तिरुपति टूर पैकेज, 1 दिसंबर से होगा शुरू, डिटेल जानिए

IRCTC Tirupati Tour Package: IRCTC यात्रियों के लिए तिरुपति का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज में यात्री पांच मंदिरों के दर्शन करेंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआत गुजरात के सूरत से होगी. टूर पैकेज को IRCTC ने ‘देखो अपना देश’ के तहत पेश किया है. इस टूर पैकेज में यात्रा फ्लाइट मोड के जरिए होगी. गौरतलब है कि IRCTC यात्रियों के लिए देश और विदेश के सस्ते टूर पैकेज पेश करता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सुविधा के साथ यात्रा करते हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. IRCTC के कई टूर पैकेजों में यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस भी दिया जाता है. इसके साथ ही स्थानीय जगहों को घूमाने के लिए कैब या बस की सुविधा भी प्रदान की जाती है. सबसे खास है कि IRCTC के टूर पैकेजों में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होती है. आइए IRCTC के तिरुपति टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 3 रात और 4 दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम BLISSFUL TIRUPATI – FIVE TEMPLE TOUR Ex: SURAT है. इस टूर पैकेज की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी और 4 दिसंबर को टूर पैकेज समाप्त होगा. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को डिलेक्स होटल में ठहराया जाएगा. IRCTC के इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं.

