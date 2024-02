IRCTC: 29 मार्च को शुरू होगा जम्मू-कश्मीर टूर पैकेज, घूमिए गुलमर्ग-पहलगाम, श्रीनगर और वैष्णो देवी

IRCTC Jammu and Kashmir Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए जम्मू-कश्मीर का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. IRCTC का यह टूर पैकेज मार्च में शुरू होगा. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 44 हजार रुपये रखी गई है. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और यात्री सुविधा के साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों की सैर कर लेते हैं. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों के लिए रहने और खाने की सुविधा फ्री होती है और गाइड भी मिलता है. ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ ही इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के लिए बस और टैक्सी की भी सुविधा होती है. आइए IRCTC के कश्मीर टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Explore the rich heritage and scenic beauty of Jammu & Kashmir Ex-#Nagpur (WMA77) starting on 29-03-2024.

Book now on https://t.co/e4rRPIjuor#dekhoapnadesh #Travel #BOOKINGS #JammuKashmir #Tour pic.twitter.com/WG0c3x6gDW

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 7, 2024