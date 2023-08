ये है IRCTC का पिंड दान यात्रा टूर पैकेज, इस दिन से हो रहा है शुरू

IRCTC ने टूरिस्टों के लिए नया टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज का नाम काशी-गया पवित्र पिंड दान यात्रा है. IRCTC ने इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया है. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए वक्त-वक्त पर देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में विभिन्न पर्यटक और धार्मिक स्थलों की सैर करते हैं. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 7 रात और 8 दिन का है. इस टूर पैकेज में गया, काशी और प्रयागराज डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआत सिकंदराबाद से होगी.

IRCTC का यह टूर पैकेज 26 सितंबर से शुरू होगा. इस टूर पैकेज में यात्री भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में यात्रा करेंगे. यात्री 2 एसी, 3 एसी और एसएल क्लास में यात्रा करेंगे. टूर पैकेज में श्रद्धालु गया, काशी और प्रयागराज के दर्शन करेंगे. आईआरसीटीसी के अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे करेगा. इस टूर पैकेज में सीटों की संख्या 710 है. एसएल श्रेणी की सीटें 460 हैं और 3एसी सीटें 200 व 2 एसी सीटें 50 हैं. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट सिकंदराबाद, काजीपेट, खम्मम, विजयवाड़ा, एलुरु, राजमुंदरी, सामलकोट, पेंदुर्ती, विजयनगरम, पलासा, ब्रह्मपुर, खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, भद्रक और बालासोर से बोर्डिंग और डिबोर्डिंग कर सकेंगे.