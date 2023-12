IRCTC New Year 2024 Kashmir Tour Package: 6 दिन के टूर पैकेज से घूमिए ये जगहें, जानिए किराया

IRCTC New Year 2024 Kashmir Tour Package: आईआरसीटीसी ने नये साल के लिए कश्मीर टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज के जरिए आप 2024 में कश्मीर घूम सकते हैं. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और दुनियाभर से यहां सैलानी आते हैं. सर्दियों में टूरिस्ट बर्फबारी देखने के लिए कश्मीर जाते हैं. अगर आप भी नये साल (Happy New Year 2024) पर कश्मीर जाना चाहते हैं, तो यह टूर पैकेज आपके लिए परफेक्ट है. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश का टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट सस्ते में भी यात्रा करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के खाने और रहने की व्यवस्था फ्री में होती है. अब IRCTC ने नए साल के लिए कश्मीर का सस्ता टूर पैकेज पेश किया है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

IRCTC का कश्मीर टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत चेन्नई से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम कश्मीर हेवन ऑन अर्थ है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर और सोनमर्ग की सैर कर सकते हैं. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट डल झील को देख पाएंगे और गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठा पाएंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 25 मार्च और 26 मार्च 2024 को होगी. इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं.

Are you ready for an exciting adventure?

Prepare to explore Kashmir Heaven on Earth Ex #Chennai (SMA24) with our comprehensive tour package starting on 25.03.2024 & 26.03.2024.

Book now on https://t.co/RfIU5VwFvm#DekhoApnaDesh #Travel #Booking #Kashmir pic.twitter.com/owNwzDY2zu

