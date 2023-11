IRCTC का न्यू ईयर टूर पैकेज, 2024 में घूमिए अंडमान

IRCTC Andaman Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए अंडमान का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज का नाम अमेजिंग अंडमान है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हवाई जहाज से यात्रा करेंगे. IRCTC का अंडमान टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी.

IRCTC के इस टूर पैकेज में पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस (रोज आइलैंड) और नॉर्थ बे डेस्टिनेशंस कवर्ड होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 12 दिसंबर और 15 जनवरी 2024 से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में कुल 30 सीटें हैं. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे. टूर पैकेज में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था IRCTC फ्री में करेगा.

It’s time to create lasting winter #holiday #memories in the Wondrous #Andaman (WMA45) starting on 09.01.2024, 06.02.2024 & 05.03.2024 from #Mumbai.

Book now on https://t.co/YgSVKVEWzH#DekhoApnaDesh #Travel #booking pic.twitter.com/VnCvf00v7e

