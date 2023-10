IRCTC: 15 दिन का है टूर पैकेज, घूमिए नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्य, डिटेल जानिए

IRCTC North East Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए नॉर्थ ईस्ट का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज से टूरिस्ट नॉर्थ ईस्ट के पांच राज्यों की सैर कर सकते हैं. IRCTC ने इस टूर पैकेज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पेश किया है. इस टूर पैकेज का नाम नॉर्थ ईस्ट डिस्कवर रखा गया है. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है.

IRCTC का यह टूर पैकेज 15 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा करेंगे. टूरिस्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से इस टूर पैकेज में सफर करेंगे.

Witness the blend of scenic nature, historic sites and rich biodiversity on the North East Discovery (CDBG10) tour starting on 16.11.2023 from Delhi.

Book now on https://t.co/Uii4R0gLuC

