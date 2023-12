Hindi Travel

Irctc Package Tour From Vishwanath Temple To Somnath Jyotirlinga Irctc Will Provide Darshan Of 6 Jyotirlingas In Hindi

IRCTC Package Tour: विश्वनाथ मंदिर से लेकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक,आईआरसीटीसी करायेगा 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन

आईआरसीटीसी टूर पैकेज में आपको तीन धाम और 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका मिलेगा. साथ ही इसमें खाने, रुकने की व्यवस्था शामिल है.

देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय-समय पर आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation- IRCTC ) टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है. आईआरसीटीसी भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन का मौका दे रहा है. इस टूर पैकेज के तहत आपको भारतीय रेलवे की डीलक्स ट्रेन से यात्रा का मौका मिलेगा. टूर पैकेज ट्रेन का नाम भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train) रखा गया है. बता दें कि इस टूर पैकेज का नाम DIVINE JOURNEY: THREE DHAMS & SIX JYOTIRLINGAS है.

कहां-कहां से होगी बोर्डिंग

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में तीन धाम और छह ज्योतिर्लिंगों के साथ कई आध्यात्मिक यात्राएं शामिल है. 15 रातों और 16 दिन के इस पैकेज की शुरुआत 05 जनवरी, 2024 से होगी. इसकी शुरुआत नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी. वहीं, आप इसके लिए कानपुर और लखनऊ से भी टूर के लिए बोर्ड कर सकेंगे. फिर ये वाराणसी जिले के काशी से जहां आप गंगा आरती में हिस्सा ले सकते हैं और वहां पर बसे कई घाटों का भी लुफ्त लेने के बाद महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ के मंदिर के दर्शन करते हुए रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर और धनुषकोडी घूम सकेंगे.

नासिक के त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका और सोमनाथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन तक जाने का प्लान इस टूर पैकेज में शामिल है. आईआरसीटीसी के इस शानदार पैकेज में कई तरह की विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं.

पैकेज में शामिल

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने टूर पैकेज में खाने के आइटम्स को भी शामिल किया है. जिसमें कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है. इसके साथ ही ट्रेन के अंदर आप एक शानदार रेस्तरां में भोजन का लुत्फ ले सकते हैं. यात्रियों को कोई समस्या न हो इसके लिए ट्रेन से उतरने के बाद आस-पास घूमने के लिए एसी बस की भी व्यवस्था की गई है. रुकने और आराम करने के लिए तीन सितारा होटल में व्यवस्था की गई है.

इस टूर पैकेज की शुरूआत लगभग 91000 से होनी है. इसमें अलग- अलग क्लास की सीट्स है. फर्स्ट एसी (कूप) में 20 सीटें उपलब्ध है जिसका किराया 1,62,840 रुपये होगा. इसी तरह सेकेंड क्लास की 38 सीटें उपलब्ध है. जिसका किराया 143000 तक होने की उम्मीद है. बात करें थर्ड एसी की तो इसकी किराया 1,04,940 है.

यहां लें जानकारी-

ज्यादा जानकारी के लिए आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com पर जा सकते हैं. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इन नंबर्स 8287930484, 8287930739 और 8882826357 पर कॉल कर सकते हैं.

