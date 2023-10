Rajasthan: IRCTC लाया है 5 दिन का टूर पैकेज, दिसंबर में घूमिये ये जगहें, जानिए किराया

IRCTC राजस्थान का नया टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज के जरिए TOURIST सस्ते में RAJASTHAN की सैर करेंगे. IRCTC ने इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया है. IRCTC टूरिस्टों के लिए समय-समय पर विभिन्न पर्यटन स्थलों का टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों में टूरिस्ट हवाई या ट्रेन मोड से यात्रा करते हैं और सस्ते में पर्यटन और धार्मिक स्थलों की सैर करते हैं. टूरिस्टों के लिए IRCTC विदेशों के टूर पैकेज भी लाता है, जिसमें यात्रियों को सारी सुविधाएं मिलती हैं. आइए IRCTC के राजस्थान टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों का रहना और खाना फ्री में होता है. इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों को एसी होटलों में ठहराया जाता है और उनको फ्री में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर घूमने के लिए टूरिस्टों के लिए कैब या मिनी बस की सुविधा भी उपलब्ध होती है.

Explore the mighty forts and elegant palaces of India’s desert state with the Delightful Rajasthan Covering Udaipur, Kumbalgarh And Mount Abu (NDA32) tour starting from Delhi on 13.12.023.

