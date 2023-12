IRCTC Royal Rajasthan Tour Package : 8 दिनों में देखें राजस्थान के सभी प्रमुख पर्यटन स्थल

आईआरसीटीसी (IRCTC) ने नए साल के लिए राजस्थान टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज में आपको राजस्थान के अलग- अलग जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. अगर आप भी नए साल को धमाकेदार और यादगार पल के साथ शुरू करना चाहते हैं तो ये टूर पैकेज आपके लिए लेकर आया है शानदार और जबरदस्त ऑफर.

जैसे कि हम सब जानते है. आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation-IRCTC) टूरिस्टों के लिए देश और विदेश का टूर पैकेज पेश करता रहता है. इसके माध्यम से देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट सस्ते में भी यात्रा करते हैं. इसमें टूरिस्टों के खाने और रहने की पूरी व्यवस्था फ्री में होती है.आइए जानते हैं आईआरसीटीसी के टूर पैकेज के बारे में.

आईआरसीटीसी का टूर पैकेज 7 रात ओर 8 दिन का है.इसकी शुरूआत कोलकाता से होगी.इस टूर पैकेज का नाम रॉयल राजस्थान (ROYAL RAJASTHAN) रखा गया है.राजस्थान को “महाराजाओं की भूमि” के रूप में भी जाना जाता है. राजस्थान की महिमा इसके राजसी महलों, किलों और स्मारकों ने बनाए रखी है. इस रियासत की जीवंत संस्कृति और समृद्ध विरासत दुनिया भर से असंख्य पर्यटकों को आकर्षित करती है. आश्चर्यजनक महलों, विशाल किलों, स्वादिष्ट व्यंजनों, विविध संस्कृतियों और सौहार्दपूर्ण लोगों के रंग-बिरंगे मिश्रण वाले राजस्थान को गर्व से ‘भारत का गौरव’ कहा जा सकता है.

चाहे घुमक्कड़ रोमांच में रुचि रखते हों या शांत प्रवास में, राजस्थान यात्रियों के लिए एक गंतव्य है, IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 तक होगी.इस टूर पैकेज में जयपुर में रेड फॉक्स, पुष्कर-सवित्री रिज़ॉर्ट, जैसलमेर के सैरा किला,सैम डेजर्ट,जोधपुर और इसके साथ उदयपुर का भी का लुत्फ उठा पाएंगे.

The Royal Rajasthan (EHA017I) tour takes you on a journey filled with forts, palaces, temples and diverse cultures. Join our tour starting on 21.01.24 from #Kolkata

