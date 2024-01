IRCTC South India Tour Package: 7 दिन के इस टूर पैकेज से घूमिए साउथ इंडिया, डिटेल जानिए

IRCTC South India Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए साउथ इंडिया का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. आईआरसीटीसी का यह टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट दक्षिण भारत की जगहों की सैर करेंगे. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट कूर्ग, मैसेर, ऊटी और बेंगलुरू की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 43,970 रुपये रखी गई है. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 29 मार्च को होगी. टूरिस्ट इस टूर पैकेज में मई और जून में भी यात्रा कर सकते हैं. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होगी. इस टूर पैकेज का नाम JEWELS OF SOUTH INDIA (NDA30) है. टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट से यात्रा करेंगे. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज की यात्रा की शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट से होगी. टूरिस्ट कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट 30 के ग्रुप साइज में यात्रा करेंगे. टूरिस्टों को इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी.

Unveil the Jewels of South India (NDA30) starting on 29.03.2024, 18.05.2024 and 15.06.2024 from Delhi by flight.

Book now on https://t.co/tzjxtmZuAN#DekhoApnaDesh #Travel #Booking #Tours pic.twitter.com/YjzlHk83TU

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 29, 2024