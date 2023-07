IRCTC का श्रीलंका टूर पैकज जिसमें आप देखेंगे रामायण की कथा से जुड़ी जगहें

RCTC Sri Lanka Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए श्रीलंका का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज में यात्री श्रीलंका की उन जगहों की सैर कर पाएंगे जो रामायण से जुड़ी हुई हैं. हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार श्रीलंका रावण का घर था. रावण की लंका से ही श्रीलंका नाम की उत्पत्ति है. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को श्रीलंका की जगहों की सैर कराई जाएगी. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी आईआरसीटसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है. इस टूर पैकेज का नाम है ट्रेल्स ऑफ रामायण इन श्रीलंका विद कथारागम. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को उन सभी जगहों पर ले जाया जाएगा जहां से रामायण की कथा जुड़ी हुई है. अगर आप श्रीलंका घूमना चाहते हैं, तो यह टूर पैकेज आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें IRCTC आपके खाने और रहने की व्यवस्था करेगी और सस्ते में ही आप श्रीलंका की जगहों को घूम लेंगे.