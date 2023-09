IRCTC: 5 दिन के इस टूर पैकेज से घूमिए थाइलैंड, 28 अक्टूबर से होगा शुरू

IRCTC Thailand Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए थाइलैंड टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट सस्ते में बैंकॉक और पटाया घूम सकेंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज अगले महीने शुरू होगा. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश-विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था IRCTC फ्री में करता है. आइए IRCTC के थाइलैंड टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हवाई जहाज से यात्रा करेंगे.

