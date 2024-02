IRCTC: 6 दिन का यह टूर पैकेज 7 मार्च से होगा शुरू, घूमिए दिल्ली, आगरा और जयपुर

IRCTC Delhi, Agra and Jaipur Tour Packages: आईआरसीटीसी (IRCTC) ने टूरिस्टों के लिए गोल्डन ट्राएंगल टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत कोच्चि से होगी. यह टूर पैकेज 6 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट पांच रात और 6 दिन यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 32,880 रुपये रखी गई है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 7 मार्च को शुरू होगा. इस टूर पैकेज में आगरा, दिल्ली और जयपुर डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट से यात्रा करेंगे. कोच्चि से पहले टूरिस्ट दिल्ली आएंगे और फिर यहां से आगरा और जयपुर घूमेंगे. इसके बाद 12 मार्च को टूर पैकेज में टूरिस्टों की कोच्चि को वापसी होगी. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में टूरिस्टों का रहने और खाना फ्री होगा. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए कई टूर पैकेज पेश करता है. इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था मुफ्त में होती है. कई टूर पैकेजों में टूरिस्टों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाती है.

Embark on a journey to the past with the Golden Triangle Flight Package- #Delhi – #Jaipur – #Agra (SEA01) starting on Kochi from 07.03.2024.

