IRCTC: 5 दिन के इस टूर पैकेज से घूमिए गोवा, जानिए किराया

IRCTC Goa Tour Package: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए गोवा का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज का नाम गोवा कार्निवल पैकेज है. यह टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत 18,900 रुपये से होगी. IRCTC का यह टूर पैकेज बेंगलुरू से शुरू होगा. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए भिन्न-भिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा में यात्रा करते हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की सुविधा फ्री में होती है. कई टूर पैकेजों में टूरिस्टों को ट्रैवल इंश्योरेंस भी दिया जाता है.

IRCTC का यह टूर पैकेज 8 फरवरी से शुरू होगा. इस टूर पैकेज में नॉर्थ और साउथ गोवा डेस्टिनेशन कवर्ड होगा. इस टूर पैकेज की बुकिंग के लिए टूरिस्ट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. रेलवे की वेबसाइट www.irctctourism.com है. इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट 8595931290 और 8595931291 के जरिए भी कर सकते हैं.

Explore the beauty of nature and heritage on the Goa Carnival Package Ex #Bengaluru (SBR012) tour starting on 08/02/2024.

Book now on https://t.co/SsFvfJ3PHC#DekhoApnaDesh #Goa #Tours #Booking #Travel pic.twitter.com/OabpxAEQTa

