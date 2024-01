IRCTC: 6 दिन के इस टूर पैकेज से घूमिए मध्य प्रदेश, किराया और डिटेल जानिए

IRCTC ने टूरिस्टों के लिए मध्य प्रदेश का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट से यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज का नाम मैगनिफिसेंट मध्य प्रदेश विद खजुराहो है. IRCTC का यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट ग्वालियर, जबलपुरम, खजुराहो और ओरछा की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआत हैदराबाद एयरपोर्ट से शुरू होगी.आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 21 फरवरी से शुरू होगा. इस टूर पैकेज में टूरिस्टो को मध्य प्रदेश की विभिन्न जगहों की सैर कराई जाएगी. टूर पैकेज में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे करेगा. इसके साथ ही गाइड की सुविधा भी होगी. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं. अगर आप इस टूर पैकेज की बुकिंग कराने चाहते हैं तो आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं.

Witness the shades of nature, heritage and spiritualism on the Magnificent Madhya Pradesh (SHA32) package departing on 21.02.2024 from #Hyderabad

Book now on https://t.co/AsFkC897Uv

