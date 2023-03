IRCTC: 21 अप्रैल से शुरू होगा केरल का यह टूर पैकेज, इन जगहों की कर सकेंगे सैर

IRCTC Kerla Tour Package: अगर आप दोस्तों और परिवार के साथ अप्रैल में केरल घूमना चाहते हैं, तो IRCTC आपके लिए एक सस्ता और बेहतरीन टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज के जरिए आप अगले महीने केरल की हसीन वादियों की सैर कर सकते हैं और यहां के समुद्री तट और हिल स्टेशनों को करीब से देख सकते हैं. इस टूर पैकेज में सैलानियों को हाउस बोट में ठहरने का मौका मिलेगा.

IRCTC के इस टूर पैकेज में कोच्ची, मुन्नार,कुमारकोम और त्रिवेंद्रम डेस्टिनेशन कवर्ड होगी.

1- मुन्नार

2- कोच्ची

3- कुमारकोम

4- त्रिवेंद्रम

IRCTC का यह टूर पैकेज 21 अप्रैल से शुरू होगा. यह टूर पैकेज आईआरसीटीसी ने ‘देखो अपना देश’के तहत पेश किया है. इस टूर पैकेज के जरिए आप अप्रैल में केरल की सैर कर सकते हैं और यहां की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं.