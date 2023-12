Hindi Travel

Irctc Vaishno Devi Package Visit Dharamshala Amritsar And Vaishno Devi In One Package In Hindi

IRCTC Vaishno Devi Package: एक ही पैकेज में करें धर्मशाला, अमृतसर और वैष्णो देवी के दर्शन

आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया नया टूर पैकेज. जहां आपको एक साथ वैष्णो देवी, गोल्डेन टैंपल और धर्मशाला घूमने का मौका मिलेगा, तो इंतजार किस बात का जल्द करें टिकट बुक.

आईआरसीटीसी (IRCTC) ने नए साल के लिए एक जबरदस्त टूर पैकेज लॉन्च किया है . 2024 के इस टूर पैकेज में आप कश्मीर घूम सकते हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. इसे देखने के लिए हर साल दुनियाभर से कई सैलानी आते हैं.आईआरसीटीसी (IRCTC -Indian Railway Catering and Tourism Corporation) टूर पैकेज के जरिए समय-समय पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देता रहता है. आईआरसीटीसी ने मार्च के महीने में घूमने के लिए एक शानदार टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज का नाम (Holy Trip to Vaishno Devi with Dharamshala and Golden Temple Ex. Chennai) रखा गया है.

जहां आपको अमृतसर, धर्मशाला और कटरा की सैर करने का मौका मिलेगा. टूर पैक्ज की शुरूआत चेन्नई से होगी. अगर आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज के बारें में जान लें. आइये जानते है ट्रिप के बारे में.

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में 5 रात और 6 दिन (5 night and 6 days) शामिल है. यात्रा की शुरूआत चेन्नई से होगी. और इसका डेस्टीनेशन प्वाइंट अमृतसर जहां आपको सोने का पानी चढ़ा स्वर्ण मंदिर (हरमंदिर साहिब) सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा (धार्मिक परिसर) का दर्शन करने को मिलेगा. साथ ही इस टूर पैकेज में धर्मशाला जहां आध्यात्मिक तीर्थयात्रियों के लिए आश्रय या विश्राम गृह है वहां जाने का मौका मिलेगा , परंपरागत रूप से कांगड़ा हरी चाय के लिए जाना जाने वाला, धर्मशाला शामिल है. यात्रा में वैष्णो देवी मंदिर भी शामिल है जो कि एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के भीतर त्रिकुटा पर्वत पर कटरा में स्थित है.

टूर पैकेज में ये सुविधायें शामिल

आईआरसीटीसी ने पैकेज को लॉन्च करते बताया इसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आने-जाने के लिए फ्लाइट की बुकिंग की है. रुकने के लिए एसी होटल की सुविधा मिलेगी. जहां पर आपको एक शानदार ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा उपलब्ध होगा. पैकेज में आपकी यात्रा को और भी सहज और सुगम बनाने के लिए घूमने के लिए टूरिस्ट व्हीकल की सुविधा दी जा रही है . इस दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी.

जानिए क्या है टूर पैकेज

आईआरसीटीसी ने इस टूर पैकेज का किराया अलग- अलग रखा हुआ है अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 57,500 रुपए चुकाने होंगे. वहीं अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो दो लोगों का 47,500 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना रखा गया है. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 46,500 रुपए का शुल्क देना होगा. इस ट्रिप में आपके साथ कोई बच्चा ट्रेवल कर रहा है तो इसके लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा. बेड के साथ (5-11 साल) 39,500 और बिना बेड के 34,000 रुपए देने होंगे.

एक्स पर साझा कि जानकारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर प्लान के बारे में बताया है. जिसमें बताया है कि अगर आप धर्मशाला और अमृतसर के मनमोहक दृश्यों का लुप्त लेना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं.

टिकट बुक करने के लिए करें यहां करें संपर्क

जबरदस्त टूर पैकेज को घूमने और एंजॉय करने के लिए आप आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके साथ ही आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है.

