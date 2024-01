IRCTC ने X पर डाला VIDEO, भजन-कीर्तन करते हुए झूम रहे हैं श्रद्धालु

IRCTC Indian Railway Bhajan Video: IRCTC ने सोशल मीडिया साइट X पर श्रद्धालुओं का एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में श्रद्धालु ट्रेन में भजन-कीर्तन करते हुए झूम रहे हैं. पूरा माहौल भक्तिमय है. श्रद्धालु भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के टूर पैकेज में यात्रा की शुरुआत करने से पहले ट्रेन के प्लोर पर भजन-कीर्तन करते हुए दिख रहे हैं. ये सारे श्रद्धालु 10 दिन की यात्रा में भारत के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए जा रहे हैं और ट्रेन के चलने से पहले भगवान के भजन-कीर्तन के रस में झूम रहे हैं. इस टूर पैकेज में ये सारे श्रद्धालु देश के सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे.

Experience the enchanting aura of spirituality as Bhajan and Kirtan grace the air aboard the Bharat Gaurav Tourist Train during the 10 days Seven Jyotirlingas Yatra, turning the pilgrimage into a truly divine and transformative journey.#DekhoApnaDesh #Travel #BharatGaurav… pic.twitter.com/VBzbMVPIHf

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 18, 2024