IRCTC: 12 दिन के टूर पैकेज में घूमिये हैदराबाद, आगरा, दिल्ली, जयपुर और गोवा.. देखिये रामोजी फिल्म सिटी

IRCTC ने टूरिस्टों के लिए नया टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट हैदराबाद, आगरा, दिल्ली, जयपुर और गोवा की सैर कर सकते हैं. इस टूर पैकेज को आईआरसीटीसी ने गोल्डन ट्रायएंगल विद हैदराबाद एंड गोवा नाम दिया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के जरिए यात्रा करेंगे. टूर पैकेज में यात्री 3AC और स्लीपर क्लास से यात्रा करेंगे.

IRCTC का यह टूर पैकेज 12 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, जयपुर और गोवा के पर्यटन स्थलों की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज में कुल सीटें 752 है जिनमें 480 सीटें स्टैंडर्ड कैटिगिरी के लिए हैं और 272 सीटें कंफर्ट कैटिगिरी के लिए हैं. इस टूर पैकेज की ड्यूरेशन 11 रात और 12 दिन है.

IRCTC का यह टूर पैकेज 19 मई से शुरू होगा. इस टूर पैकेज की यात्रा तिरुवनंतपुरम के कोचुवली से शुरू होगी. टूर पैकेज में बोर्डिंग प्वॉइंट कोचुवेली, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नकुलम टाउन, त्रिशूर, ओट्टापलम, पलक्कड़ जंक्शन. पोदनूर जंक्शन, ईरोड जंक्शन और सालेम जंक्शन हैं. टूर पैकेड में डि-बोर्डिंग प्वाइंट कन्नूर-कोझिकोड-शोरनूर-त्रिशूर-एर्नाकुलम टाउन-कोट्टायम-कोल्लम-कोचुवेली हैं.