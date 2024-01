IRCTC: 5 दिन के इस टूर पैकेज से घूमिए पुरी, फ्लाइट से करिए यात्रा

IRCTC टूरिस्टों के लिए भिन्न-भिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री देश और विदेश की यात्रा करते हैं. IRCTC के टूर पैकेजों की खासियत होती है कि ये सस्ते होते हैं और इनमें सुविधा के साथ यात्रियों को यात्रा कराई जाती है. इसके अलावा IRCTC के टूर पैकेजों में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था भी मुफ्त में होती है. अब IRCTC टूरिस्टों के लिए पुरी का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज का नाम टेंपल टूर ऑफ पुरी एक्स लखनऊ है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज लखनऊ से शुरू होगा. इस टूर पैकेज की शुरुआत कीमत 37,100 रुपये है. इस टूर पैकेज में भुवनेश्वर, नंदनकानन, चिलका और कोणार्क डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का है. इस टूर पैकेज की यात्रा फ्लाइट के जरिए होगी. टूरिस्ट इंडिगो एयरलाइन में उड़ान भरेंगे और कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज की बुकिंट टूरिस्ट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं.

Join us on the extraordinary Temple Tour Of Puri (NLA89A) on 03.02.2024 from #Lucknow.

Book now on https://t.co/TFGO2BDCUG#DekhoApnaDesh #Travel #Tour #BOOKINGS #Puri #odishaTourism pic.twitter.com/GlKoDF0tUo

