IRCTC: इस टूर पैकेज से घूमिए शिमला- कुल्लू-मनाली, 1 मार्च से होगा शुरू

IRCTC Shimla Kullu Manali Tour Package: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए हिमाचल प्रदेश का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत मार्च में होगी. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को शिमला, कुल्लू और मनाली की सैर कराई जाएगी. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 7 रात और 8 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट कुल्लू, मनाली और शिमला की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज की यात्रा फ्लाइट के जरिए होगी. यह टूर पैकेज 1 मार्च को शुरू होगा. इस टूर पैकेज में कुल सीटें 29 हैं. इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. आईआरसीटीसी के अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होगी. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के टूर पैकेज पेश करता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में यात्रा करते हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है.

Visit Shimla-Kullu-Manali With IRCTC (SEA20) and create lifetime memories.

The tour starts on 01.03.2024 with a flight from Kochi.

Book now on https://t.co/McxrxZjAXw

