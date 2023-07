IRCTC: इस 9 दिन के सस्ते टूर पैकेज से घूमिए वियतनाम और कंबोडिया

IRCTC Vietnam and Cambodia Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में देश और विदेश की सैर करते हैं. अब आईआरसीटीसी आपके लिए वियतनाम और कंबोडिया का टूर पैकेज लाया है. इस सस्ते टूर पैकेज के जरिए आप वियतनाम और कंबोडिया के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की सैर कर सकते हैं. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 9 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट 8 रात और 9 दिन वियतनाम और कंबोडिया की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट कंबोडिया, हनोई, हा लॉन्ग बे क्रूज, हो ची मिन सिटी और अंगोर वॉट की सैर करेंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम VIETNAM WAVES WITH CAMBODIA EX-KOLKATA (EHO036A) है. IRCTC के अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे करेगा.

IRCTC का यह टूर पैकेज 31 अक्टूबर से शुरू होगा. ऐसे में इस टूर पैकेज की यात्रा के लिए आप अभी से प्लानिंग कर सकते हैं. इस टूर पैकेज की बुकिंग और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. साथ ही 8595904072, 8595938067 नंबरों पर कॉल कर भी आप इस टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं.