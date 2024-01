IRCTC Andaman Tour Package: IRCTC का 6 दिन का अंडमान टूर पैकेज 5 मार्च से होगा शुरू

IRCTC Andaman Tour Package: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए अंडमान टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को ‘देखो अपना देश’ के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज का नाम ट्रोपिकल वंडर ऑफ अंडमान है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट अंडमान की सैर करेंगे और वहां के समुद्री तटों को एक्सप्लोर करेंगे. IRCTC के अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होगी. गौरतलब है कि IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का अंडमान टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हैवलॉक, नील, नॉर्थ बे आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर और रोस आइलैंड की सैर करेंगे. टूर पैकेज में टूरिस्ट इन आइलैंड्स के समुद्री तटों पर एन्जॉय करेंगे और इनकी खूबसूरती से रूबरू होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट के जरिए यात्रा करेंगे. यह टूर पैकेज बेंगलुरू से शुरू होगा.

Make a spring season excursion to the Tropical Wonders of Andaman (SBA07) tour starting from Bengaluru on 05.03.2024.

