IRCTC का भुवनेश्वर से गुजरात टूर पैकेज, जानिए पूरी डिटेल

IRCTC ने टूरिस्टों के लिए भुवनेश्वर से गुजरात टूर पैकेज पेश किया है. यह टूर पैकेज 7 रात और 8 दिन का है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत कीमत 30,565 रुपये है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 8 सितंबर से शुरू होगा. इस टूर पैकेज की यात्रा हवाई मोड से होगी. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में अहमदाबाद, द्वारका, बेट द्वारका, नागेश्वर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम Shrines of Gujarat with Statue of Unity” Ex. Bhubaneswar (SCBA46) है.

IRCTC के इस टूर पैकेज का किराया

अगर आप IRCTC के इस टूर पैकेज में अकेले यात्रा करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 41670 रुपये का किराया देना होगा. वहीं अगर आप इस टूर पैकेज में दो लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 32000 है. IRCTC के इस टूर पैकेज में अगर आप तीन लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 30,565 रुपये का किराया देना होगा. वहीं, अगर आप 5 से 11 साल के बच्चों के साथ सफर करते हैं तो उनके लिए बेड के साथ किराया 27950 रुपये का किराया देना होगा. अगर आप 2 से 4 साल के बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं तो आपको 23375 रुपये का किराया देना होगा.

IRCTC के इस टूर पैकेज में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होगी. टूर पैकेज में स्थानीय स्तर पर यात्रियों को बस व कैब से घुमाया जाएगा. इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. टूर पैकेज में टूरिस्ट गुजरात की सैर करेंगे जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का पांचवां सबसे बड़ा राज्य है. टूर पैकेज में टूरिस्ट अहमदाबाद सिटी भी घूमेंगे. जहां के साबरमती में प्रसिद्ध गांधी आश्रम है. यहीं सोमनाथ मंदिर है. टूर पैकेज में यात्रियों को द्वारका की सैर भी कराई जाएगी.

