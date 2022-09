Kaziranga National Park reopens for tourists in Assam: असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए खुल गया है. इस राष्ट्रीय उद्यान को देखने जाने वाले टूरिस्ट अब यहां की सैर का प्लान बना सकते हैं. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park in Hindi) असम के गोलाघाट और नागांव क्षेत्र में है. यह असम का सबसे पुराना उद्यान है जो उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के पास 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है.Also Read - World Tourism Day 2022: अक्टूबर से पहले जरूर घूम लें 'फूलों की घाटी', 91 साल पहले हुई थी खोज

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने आगामी सीजन के लिए पर्यटकों के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान का औपचारिक उद्घाटन किया. पार्क में हाथी सफारी और जीप सफारी को मई में मानसून के कारण बंद कर दिया गया था. अब फिर से सैलानी जीप सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. यही वजह है कि यूनेस्को ने इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है.

यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है और मनोरम दृश्य सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. यहां स्थित झरने, चाय के बागान, पक्षी और जंगल टूरिस्टों का मन मोह लेते हैं. 1904 में जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन पत्नी मैरी कर्जन के साथ काजीरंगा आये तो उन्हें यहां एक सींग वाले गैंडे बेहद कम दिखे. ऐसे में मैरी कर्जन ने अपनी पति से घटती हुई एक सींग वाले गैंडों की प्रजातियों की रक्षा के लिए उपाय करने को कहा. जिसके बाद इसे 1908 में पूर्ण रूप से आरक्षित वन घोषित किया गया. 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किया गया.