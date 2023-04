Hindi Travel

Kedarnath Helicopter Bookings 2023: इस लिंक से बुक करें हेलीकॉप्टर, जानिये क्या है किराया? 25 अप्रैल को खुलेंगे कपाट

केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, तो ध्यान दें एक बार में एक व्यक्ति अपनी आईडी से अधिकतम छह सीटों की बुकिंग ही करा सकता है.

How to Book Helicopter Service for Kedarnath Dham: केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्विस 8 अप्रैल यानी कल से शुरू हो रही है. श्रद्धालु आईआरसीटीसी (IRCTC) के जरिए केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर सकेंगे. यह पहली बार है जब IRCTC श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग की सुविधा दे रहा है. गौरतलब है कि इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल रहे हैं.

इस लिंक से बुक करें हेली सेवा

श्रद्धालु heliyatra.irctc.co.in लिंक के जरिए केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग कर सकते हैं. इस लिंक के जरिए आसानी से श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर टिकट ऑनलाइन बुक हो जाएगा. केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग से पहले यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा. अगर आप चार धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आप केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग करा सकते हैं. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो आप हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे.

कितनी टिकट बुक करा सकता है एक व्यक्ति

केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, तो ध्यान दें एक बार में एक व्यक्ति अपनी आईडी से अधिकतम छह सीटों की बुकिंग ही करा सकता है. अगर आप समूह में यात्रा कर रहे हैं, तो आप एक बार में 12 सीट ही बुक करा सकते हैं. अगर आपने केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग कराई है और आप हेलीकॉप्टर में बैठने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि इससे पहले आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा. बिना क्यूआर कोड स्कैन किए आप हेलीपैड में नहीं बैठ पाएंगे. यह कदम टिकटों की कालाबाजारी रोकने और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी करने के लिए उठाया गया है.

केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा का किराया जानिये

हेलीकॉप्टर सेवा का गुप्तकाशी से केदारनाथ तक का किराया 3870 रुपये है. अगर आप गुप्तकाशी से आना जाना करते हैं तो आपको 7740 रुपये देने होंगे. इसी तरह फाटा से केदारनाथ तक का एक तरफ का किराया 2750 रुपये और दोनों तरफ का किराया 5500 रुपये है. सिरसा से केदारनाथ तक का किराया 2749 रुपये और दोनों तरफ का कुल किराया 5498 रुपये है.