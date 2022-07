Most Haunted Places In the World: भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में ऐसी रहस्यमय जगहें हैं, जहां के किस्से और कहानियां काफी डरावनी हैं, लेकिन फिर भी यहां दुनियाभर से बड़ी तादाद में सैलानी जाते हैं. इन जगहों पर घूमकर आने के बाद कई सैलानी तो यहां के अनुभवों को भी बयां करते हैं. दरअसल, जिस तरह से कई लोगों को पहाड़, नदियां, झरने, वादियां, ऐतिहासिक स्मारक, किले और पुरानी जगहें देखने का शौक होता है, उसी तरह के कई लोग ऐसे प्लेसिस को देखना चाहते हैं, जो अजब-गजब हैं और जहां के बारे में डरावनी कहानियां प्रचलन में हैं. ऐसी जगहों को देखने वाले सैलानियों की तादाद विश्वभर में काफी है. जिस तरह से भारत में भानगढ़ का किला और उसके किस्से काफी ज्यादा प्रचलित हैं और यहां देश के कोने-कोने से सैलानी इस इसके दीदार के लिए जाते हैं. उसी तरह से दुनिया में फ्रेन हिल होटल इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया के अराडले लुनाटिक एसाइलम तक कई ऐसी जगहें हैं, जिन्हें भूतिया कहा जाता है, पर फिर भी यहां टूरिस्टों को तांता लगता है. आइये इन जगहों के बारे में जानते हैं.Also Read - इस बार घूमिये राजस्थान के ये 4 किले, दूर-दूर से इन्हें देखने के लिए आते हैं सैलानी

अराडले लुनाटिक असाइलम ऑस्ट्रेलिया ( Aradale Lunatic Asylum Australia)

ऑस्ट्रेलिया में स्थित अराडले लुनाटिक असाइलम दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है. यहां की डरावनी कहानियां खूब चर्चित हैं. फिर भी यहां घूमने के लिए सैलानी जाते हैं. यह जगह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में है. दरअसल, यह एक मेंटल हॉस्पिटल है जिसे 1867 में खोला गया था. पर कुछ ही सालों के बाद यह भूतिया जगहों में शुमार हो गया. यहां नर्स केरी से जुड़ी कई डरावनी कहानियां है. इसके बाद इसे 1998 में बंद कर दिया गया और यहां अब पॉलिटेक्निक परिसर है.

मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड ऑस्ट्रेलिया (Monte Cristo Homestead Australia)

मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है. इस भूतिया हवेली को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं. इसे भी दुनियाभर की डरावनी जगहों में शामिल किया गया है. इस हवेली को लेकर कहा जाता है कि इसकी मालकीन क्रॉली पति की मौत के बाद 23 सालों तक घर से बाहर नहीं निकली और वहीं मर गई. कहा जाता है कि आज भी इस हवेली से आवाजें आती हैं.

हाईगेट कब्रिस्तान इंग्लैंड (Highgate Cemetery)

इंग्लैंड का हाईगेट कब्रिस्तान भी भूतिया जगहों में शामिल है. यहां को लेकर भी कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं. 1839 में उत्तरी लंदन में स्थापित यह कब्रिस्तान दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया जाता है. इस कब्रिस्तान को लेकर भी कई डरावनी घटनाएं सामने आई हैं और इसे हॉन्टेड जगह बताया जाता है.

टॉवर ऑफ लंदन, इंग्लैंड (The Tower Of London, England)

टॉवर ऑफ लंदन भी दुनियाभर के हॉन्टेड प्लेसिस में शामिल है. कहा जाता है कि इस टावर के भीतर कई राजकुमारों और अन्य लोगों को मारा गया था. जिनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं.

द मार्क किंग्स क्लोज स्कॉटलैंड (Mark King’s Close, Scotland)

स्कॉटलैंड का द मार्क किंग्स क्लोज भी दुनियाभर की डरावनी जगहों में शामिल है. पहले यह जगह भूमिगत सड़कों और सुरंगों की श्रृंखला थी. 1645 में प्लेग फैलने के बाद इस जगह को खाली कर दिया गया. यहां कई रहस्यमय घटनाओं के घटने की जानकारी मिलती है. कहा जाता है कि इस जगह पर अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं. इसी वजह से इसे दुनियाभर की डरावनी जगहों में गिना जाता है.