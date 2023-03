Hindi Travel

केदारनाथ धाम के लिए कैसे बुक करें हेलीकॉप्टर सेवा? यहां जानिये,अब बदल गया नियम

केदारनाथ धाम के लिए कैसे बुक करें हेलीकॉप्टर सेवा? यहां जानिये,अब बदल गया नियम

चार धाम यात्रा के लिए अब तक 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. रजिस्ट्रेशन की यह प्रोसेस फरवरी से शुरू हुई थी. सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा के लिए 5.97 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं.

How to Book Helicopter Service for Kedarnath Dham: अब केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी (IRCTC) के जरिए करानी होगी. इसके लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. बिना ऑनलाइन पंजीकरण के केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं होगी. ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालुओं को ही केदारनाथ के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल सकेगी.

अगर किसी श्रद्धालु ने हेलीकॉप्टर के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया होगा, तो वह हेलीकॉप्टर की यात्रा नहीं कर पाएगा.

ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही बुक कर सकेंगे हेली सेवा

यह पहली बार है जब अब श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आईआरसीटीसी के जरिए केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे. आईआरसीटीसी (IRCTC) के ऑनलाइन पोर्टल पर श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकेंगे. टिकटों की बुकिंग में पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने के लिए केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को दी गई है.

अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी टिकटों की बुकिंग शुरू

इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और आईआरसीटीसी के बीच एमओयू साइन हुआ है. 31 मार्च तक ऑनलाइन बुकिंग के लिए तैयार किए गए प्लेटफार्म का ट्रायल पूरा होगा. अप्रैल के पहले हफ्ते से केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी. यह बुकिंग 1 अप्रैल से शुरू होगी. इससे पहले तक केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग पवन हंस के जरिए होती थी. केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली यह कंपनी फाटा से केदारनाथ के लिए 12 हेलीकॉप्टर उड़ानें प्रदान करती थी. इसी की वेबसाइट के जरिए श्रद्धालुओं को टिकट बुक करानी होती थी.

लेकिन अब पहली बार श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आईआरसीटीसी के आधिकारिक पोर्टल के जरिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग करा सकेंगे.

चार धाम के लिए 6 लाख रजिस्ट्रेशन

चार धाम यात्रा के लिए अब तक 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. रजिस्ट्रेशन की यह प्रोसेस फरवरी से शुरू हुई थी. सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा के लिए 5.97 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं. वहीं, बदरीनाथ के लिए 1.9 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बदरीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे. इसी तरह से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे. इस दिन अक्षय तृतीया है और श्रद्धालुओं के लिए यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोल दिये जाएंगे. गंगोत्री धाम के कपाट 12 बजकर 35 मिनट पर विधिवत पूजा-अर्चना के साथ खुलेंगे और गंगोत्री धाम के कपाट 12 बजकर 35 मिनट पर खुलेंगे. भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में श्रद्धालु 20 अप्रैल तक दर्शन कर पाएंगे. इसके बाद श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ के दर्शन केदारनाथ धाम में ही होंगे.