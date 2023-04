Hindi Travel

8 स्टेप्स में जानिये IRCTC से कैसे बुक करें ऑनलाइन BUS? कैंसिल पॉलिसी क्या है?

8 स्टेप्स में जानिये IRCTC से कैसे बुक करें ऑनलाइन BUS? कैंसिल पॉलिसी क्या है?

टूरिस्ट अपने बजट और सुविधा के हिसाब IRCTC बस पोर्टल और एप के जरिए एसी ( AC BUS), नॉन-एसी बस और स्लीपस बस बुक कर सकता है.

How to Book Online Bus From IRCTC: आप आईआरसीटीसी (IRCTC) के जरिए सरकारी और निजी बसों की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं. दरअसल, IRCTC के जरिए ट्रेनों की ही नहीं बल्कि लग्जरी बसों की टिकट भी बुक होती है. IRCTC यात्रियों को ट्रेनों के साथ ही बसों की ऑनलाइन टिकट बुक की सुविधा भी देता है. यात्री या टूरिस्ट अपने बजट और सुविधा के हिसाब IRCTC बस पोर्टल और एप के जरिए एसी ( AC BUS), नॉन-एसी बस और स्लीपस बस बुक कर सकता है. इतना ही नहीं, आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए IRCTC के जरिए ऑनलाइन बस टिकट बुक करते वक्त सीट का चयन भी कर सकते हैं. ऑनलाइन बस टिकट बुक करते वक्त टूरिस्ट बोर्डिंग और ड्रॉपिंग प्वाइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं.

कहने का मतलब है कि IRCTC के जरिए ऑनलाइन बस टिकट बुक करते वक्त टूरिस्ट बस में कहां से चढ़ेंगे और कहां उतरेंगे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो अपने बजट के हिसाब से IRCTC के जरिए टिकट बुक करें. टूरिस्ट रेल कनेक्ट एप के जरिए भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. यहां हम आपको IRCTC के जरिए ऑनलाइन बस बुकिंग की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं.

8 स्टेप्स में IRCTC से बुक करें ऑनलाइन बस

स्टेप 1: सबसे पहले www.bus.irctc.co.in पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद कहां से कहां जा रहे हैं और कब जा रहे हैं डेट सलेक्ट करें

स्टेप 3:फिर सर्च बस पर क्लिक करते ही आपको बसें दिखा देगा.

स्टेप 4:आपको प्राइवेट बसें और सरकारी दोनों बसें दिख जाएंगी.

स्टेप 5:आप जिस बस को बुक कर रहे हैं उसका बोर्डिंग और डि-बोर्डिंग प्वाइंट देख सकते हैं.

स्टेप 6: इसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी सीट सलेक्ट कर सकते हैं.

स्टेप 7: फिर आपको प्रोसीड टू बुक क्लिक करना होगा जहां आपको डिटेल भरनी होगी.

स्टेप 8: इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी और आपकी बस ऑनलाइन बुक हो जाएगी.

अगर कैंसल करना चाहते हैं तो क्या करें?

ऑनलाइन टिकट बुक करते वक्त ही आप कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में भी जान सकते हैं. मान लीजिए कि आपने दिल्ली से हरिद्वार का ऑनलाइन टिकट बुक कराया और किसी कारणवश आपने यात्रा कैंसल कर दी, तो ऐसी स्थित में आप अपनी बस की टिकट को भी कैंसल कर सकते हैं. आपका पैसा रिफंड आ जाएगा. लेकिन इसके लिए भी शर्त हैं. अगर आप बुकिंग करने के छह घंटे के अंदर अपना टिकट कैंसल करते हैं, तो आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा.

टिकट बुकिंग के 7 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच अगर आप अपना टिकट कैंसल करते हैं, तो आपको 60 फीसदी पैसा मिलेगा. इसी तरह अगर आप बुकिंग के 12 घंटे के भीतर टिकट कैंसल कराते हैं, तो आपको 90 फीसदी पैसा वापस मिल जाएगा. मान लीजिए कि आपने 100 रुपये की टिकट ली है और अपनी यात्रा से 12 घंटे पहले टिकट कैंसल करा दी है, तो आपको 90 रुपये वापस मिल जाएंगे और आपके 10 रुपये कटेंगे. आपको बता दें कि IRCTC के जरिए आप फ्लाइट की टिकट भी बुक करा सकते हैं. IRCTC ने दो साल पहले 2021 में ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग की सुविधा को लाइव किया था. आप कई राज्यों के लिए IRCTC पोर्टल के जरिए बस बुक करा सकते हैं. कई बार IRCTC बसों, ट्रेनों और फ्लाइट पर टिकट बुकिंग पर कैशबैक की सुविधा भी देती है.

IRCTC पेश करती है नये-नये टूर पैकेज

IRCTC यात्रियों के ट्रैवल के लिए कई तरह के टूर पैकेज पेश करती है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में और सुविधा के साथ देश और विदेश के पर्यटन स्थलों की सैर करते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें स्पेशल की और अन्य ताजा-तरीन खबरें