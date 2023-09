Hindi Travel

Maldives Is Famous For Water Sports Activity And Scuba Diving Know 10 Things About It

वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी-स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस है मालदीव, यहां के बारे में 10 बातें जानिए

Places To Visit In Maldives in Hindi: अगर आप एडवेंचर्स एक्टिविटी का आनंद लेना चाहते हैं और खूबसूरत समुद्री तटों को निहारना चाहते हैं तो मालदीव का टूर बना लीजिए. मालदीव के समुद्री तट दुनियाभर के टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. यहां के समुद्री तटों की लाइफ हर कोई टूरिस्ट एन्जॉय करना चाहता है. यह आइलैंड कपल्स के बीच बेहद पॉपुलर है. दुनियाभर के कपल्स हनीमून के लिए मालदीव जाते हैं. मालदीव दक्षिण एशिया का देश है और हिंद महासागर में स्थित है. यह एक द्वीप देश है, जो टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है.

वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और स्कूबा डाइविंग का लीजिए मजा

मालदीव जा रहे हैं तो यहां के समुद्र में स्कूबा डाइविंग का लुत्फ लेना न भूलें. यह आइलैंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दुनियाभर में पॉपुलर है. यहां के समुद्र का नीला पानी आपके मन को मोह लेगा. रेतीले समुद्री तटों पर बिताया वक्त कभी न भूलने वाला एक्सपीरियंस बन जाएगा. वाटर स्पोर्ट्स लवर्स के लिए मालदीव पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है. ऐसा कहा जाता है कि यह आइलैंड करीब 5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध अनुयायीयों द्वारा बसाया गया था.

मालदीव के बारे में 10 बातें भी जान लीजिए

मालदीव हिंद महासागर पर स्थित द्वीप देश है जो दक्षिण एशिया में है. यहां स्थित द्वीपों में खुदाई से मिले बौद्ध खंडहरों से साफ है कि यह आइलैंड बौद्ध धर्म का अनुयायी था. माना जाता है कि 1153 ई. में मालदीव के निवासियों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था. 1558 में पुर्तगालियों ने मालदीव पर आक्रमण किया और यहां 15 सालों तक शासन किया. मालदीव पर डचों, फिर अंग्रेजों ने भी शासन किया एवं 1965 में मालदीव को अंग्रेजों से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता मिली. इब्राहिम नासिर को मालदीव के दूसरे गणराज्य का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया. मालदीव मुस्लिम देश है इसलिए अगर आप यहां के मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं तो महिलाओं का सिर ढकना अनिवार्य है. पुरुष छोटे कपड़े न पहने. मालदीव में बसे हुए द्वीपों में शराब का सेवन न करें. टूरिस्ट रिजोर्ट में एल्कोहल ले सकते हैं. मालदीव की राष्ट्रीय भाषा धिवेही है जिसमें अलग-अलग बोलियां हैं. मालदीव में टूरिस्ट माले, बनाना रीफ और वाधू आइलैंड इत्यादि जगहों की सैर कर सकते हैं.

