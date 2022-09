मां वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi) के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है. अब यहां 3000 से ज्यादा श्रद्धालु फ्री में रुक सकेंगे. यहां माता के भवन में ही श्रीमाता वैष्‍णो देवी श्राइन बोर्ड दुर्गा भवन तैयार कर रहा है. जिसमें 3000 से अधिक श्रद्धालु फ्री रुक सकेंगे. इस भवन के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद देश के कोने-कोने से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहद राहत मिलेगी और उनके रुकने की समस्या दूर हो जाएगी.Also Read - West Bengal Tourism: 10 दिन के दुर्गा पूजा पैकेज के जरिए घूमिये पश्चिम बंगाल, देखिये सुंदरवन

25 सितंबर को होगा शुभारंभ

दुर्गा भवन का शुभारंभ 25 सितंबर को होगा. जिसमें रोजाना 3 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी. माता वैष्‍णो देवी में अभी श्रद्धालुओं के रूकने के लिए कई रिहायशी भवनों की व्‍यवस्‍था है. जिनमें मुख्‍य भवन कॉम्‍प्‍लेक्‍स, कालिका भवन, न्‍यू कालिका भवन, वैष्‍णवी व गौरी भवन,मनोकामना भवन आदि हैं. इन भवनों में श्रद्धालुओं को किराया देकर रुकना होता है और जिसके लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है. कई बार ये भवन पूरी तरह से फुल हो जाते हैं और श्रद्धालुओं को रुकने में परेशानी उठानी पड़ती है. लेकिन अब नये भवन के बनने के बाद से यह समस्या दूर हो जाएगी और मां के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु यहां फ्री में आसानी से रुक सकेंगे. Also Read - Places to Visit Near Delhi: दिल्ली के पास हैं ये 5 खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस, सितंबर में घूमिये इन जगहों पर

पहले ही मिल चुकी है आरएफआईडी कार्ड की सुविधा

मां वैष्‍णो देवी (Mata Vaishno Devi temple in Hindi) मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को पहले ही आरएफआईडी की सुविधा मिल चुकी है. जिससे हर वक्त श्रद्धालु माता वैष्‍णो देवी श्राइन बोर्ड की नजर में रहेंगे. जिससे किसी भी आपदा के वक्त यात्रियों को ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी. इससे पहले तक मां के दर्शन करने के लिए जाने वाले यात्रियों को पर्ची दी जाती थी. लेकिन अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID ) कार्ड की व्यवस्था कर दी गई है. आरएफआईडी कार्ड पूरी तरह से चिपयुक्त है जो सर्वर के साथ कनेक्ट होगा. इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है. Also Read - गोवा डेस्टिनेशन: छुट्टियां बिताने क्यों जाना चाहिए Goa? जानिये वो 4 कारण जिसकी वजह से ये है टूरिस्टों का फेवरेट डेस्टिनेशन

कटरा में 25 एकड़ जमीन पर बनेगा इंटरनल मॉडल स्टेशन

कार्ड में भक्तों की तस्वीर के साथ पूरी तरह की जानकारी होगी. यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु को श्राइन बोर्ड के यात्रा पंजीकरण केंद्र से आरएफआईडी ( RFID) कार्ड मिलेगा जिसे यात्रा के बाद लौटाना होगा. इस कार्ड को कई बार इस्तेमाल क‍िया जा सकता है. इसके लिए कटरा से लेकर भवन तक तीन मार्गों पर सैंसर लगे हैं और 25 आरएफआईडी काउंटर खोले गए हैं. कटरा और भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है. वहीं, कटरा में 25 एकड़ जमीन पर एक इंटरनल मॉडल स्टेशन तैयार होगा. जहां से मां वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक ही जगह से बस, ट्रेन, हेलिकॉप्टर सहित दूसरी ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल सकेगी. इस मॉडल स्टेशन को बनाने में 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यहां टैक्सी और आटो रिक्शा के लिए अलग पार्किंग स्टैंड होंगे. नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इस मॉडल स्टेशन को तैयार करेगा.