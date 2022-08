Mount Abu Hill Station Rajasthan in Hindi: इस बार आप मसूरी नहीं बल्कि माउंट आबू (Mount abu best time to visit) की सैर करिये. यह हिल स्टेशन इतना सुंदर है कि इसकी तुलना मसूरी से की जाती है. प्राकृतिक सुंदरता के कारण इस हिल स्टेशन को राजस्थान का मसूरी भी बुलाया जाता है. अगर आपने अभी तक माउंट आबू नहीं घूमा है, तो इस बार आप यहां की यात्रा प्लान कर सकते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं. आइये माउंट आबू के बारे में विस्तार से जानते हैंAlso Read - एक क्लिक में पढ़िये ट्रैवल की खबरें और जानिये कहां-कहां घूम सकते हैं आप

दिल्ली से 760 किमी दूर है माउंट आबू



माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है. दिल्ली से इस हिल स्टेशन की दूरी 760 किमी है. यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जहां देशभर से सैलानी आते हैं. अरावली की पहाड़ियों से घिरे हुए इस खूबसूरत हिल स्टेशन की सुंदरता टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देती है. यहां आपको चारों तरफ हरियाणी ही हरियाली नजर आएगी. Also Read - माउंट एथोस- एक ऐसी जगह जहां महिलाओं का प्रवेश है बैन, 1000 से भी ज्यादा वर्षों से किसी स्त्री ने नहीं रखा यहां कदम

Also Read - नागराज और उनकी पत्नी नागयक्षी को समर्पित है यह मंदिर, यहां स्थापित हैं 30 हजार सर्प प्रतिमाएं, जानिये इसके बारे में

समुद्र से 1220 मीटर की ऊंचाई पर बसा है माउंट आबू

माउंट आबू जमीन से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. यह हिल स्टेशन हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर भी फेमस है. यहां टूरिस्ट प्रकृति की खूबसूरती से रूबरू हो सकते हैं. माउंट आबू में आप नक्की झील घूम सकते हैं. यहां से करीब 2 किलोमीटर दूर सनसेट पॉइंट है जो काफी लोकप्रिय है. इस खूबसूरत स्पॉट पर शाम ढलते ही पर्यटक पहुंच जाते हैं और यहां से ढलती हुई सांझ को देखते हैं.

माउंट आबू में घूमिये गुरु शिखर

गुरु शिखर को गुरु की चोटी भी कहते हैं. इस चोटी से टूरिस्ट यहां के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं. यह शिखर माउंट आबू हिल स्टेशन के करीब है. यह जगह शांत और सुकूं देने वाली है. यहां आपको भीड़-भाड़ नहीं मिलेगी.

रणकपुर और कुम्भलगढ़ किला

माउंट आबू में सैलानी रणकपुर और कुम्भलगढ़ का किला घूम सकते हैं. रणकपुर अरावली रेंज में बसा गांव है. जहां आप जैन मंदिर देख सकते हैं. कुम्भलगढ़ किला और स्वर्ण जैन मंदिर की सैर कर सकते हैं. कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में सफारी कर सकते हैं. माउंट आबू में सैलानी ट्रैकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं. यहां लवर प्वाइंट और माउंट आबू वाइल्डलाइफ सेंचुरी की सैर कर सकते हैं.

माउंट आबू घूमने का सही वक्त

वैसे तो माउंट आबू आप किसी भी वक्त जा सकते हैं. लेकिन यहां घूमने का सबसे बेस्ट टाइम नवंबर से लेकर मार्च के बीच होता है.