Hindi Travel

Nainital Snowfall If You Want To See Snowfall Then Go To Nainital In December January Make Plans From Now On

Nainital Snowfall: बर्फबारी देखनी है तो दिसंबर- जनवरी जाइए Nainital, अभी से बना लीजिए Plan

नैनीताल में बर्फबारी का पीक टाइम जनवरी है. अगर आपको स्नोफॉल देखना का, और बर्फबारी में खेलने का बेहद शौक है, तो आप जनवरी में नैनीताल की सैर जरूर करें.

When will it snow in Nainital: ऐसा कौन टूरिस्ट होगा जो अपने जीवन में एक बार नैनीताल न घूमना चाहे. नैनीताल की सैर के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक से टूरिस्ट आते हैं. देश के कोने-कोने से सैलानी नैनीताल की खूबसूरती को देखने के लिए उत्तराखंड की सैर करते हैं. मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर सर्दी का, टूरिस्टों की लिस्ट में Nainital विजिट प्रायरिटी पर रहता है. नैनीताल की सुंदरता टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और यहां की वादियां और नैनी झील सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है. नैनीताल का आकर्षण ही ऐसा है कि एक बार अगर टूरिस्ट यहां चले जाते हैं, तो बार-बार आने का मन करता है. अगर आपको बर्फबारी देखनी है तो इस बार दिसंबर और जनवरी में नैनीताल हिल स्टेशन जाइए और इसके लिए अभी से यहां की सैर का प्लान बना लीजिए.

नैनीताल में कब होती है बर्फबारी?

नैनीताल में बर्फबारी का पीक टाइम जनवरी है. अगर आपको स्नोफॉल देखना का, और बर्फबारी में खेलने का बेहद शौक है, तो आप जनवरी में नैनीताल की सैर जरूर करें. जनवरी ऐसा महीना है जब नैनीताल बर्फबारी से ढक जाता है. चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी. ऐसा लगता है कि आप बर्फ की चादर पर खड़े हैं. हैवी स्नोफॉल और तेज हवाओं के कारण जनवरी में टूरिस्ट केबल कार राइड भी नहीं कर पाते है. लेकिन बर्फबारी का आनंद पूरा लेते हैं. वैसे बर्फबारी की शुरुआत दिसंबर आखिर से हो जाती है. क्रिसमस के आसपास से ही नैनीताल में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है. इसके बाद तो रोज ही बर्फबारी होती है. झीलों और पहाड़ों से घिरा हुआ नैनीताल भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है. यहां की वादियां और शांत वातावरण सैलानियों को बेहद पसंद आता है. तल्लीताल बस स्टैंड से नैनी झील की दूरी मात्र 1.5 किलीमीटर हैं.

नैनीताल में कहां घूमें

1. नैनी झील

2. मॉल रोड

3. नैना देवी मंदिर

4. इको गुफा पार्क

5. स्नो व्यू पॉइंट

6. नैनीताल चिड़ियाघर

7. नैना चोटी

8. टिफिन टॉप

