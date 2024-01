New Year 2024: क्या आपने घूमा है मैक्लोडगंज? यहां ऐसे मनाया गया न्यू ईयर का जश्न

Mcleodganj Himachal Pradesh: नई उमंग और नए उत्साह के साथ नये साल (Happy New Year 2024) का आगमन हो चुका है. साल 2024 की शुरुआत हो गई है. साल 2023 की आखिरी रात टूरिस्टों ने जमकर जश्न मनाया और नये साल का स्वागत उत्साह और उमंग के साथ किया. नैनीताल से लेकर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज तक टूरिस्टों ने संगीत और नृत्य के साथ नये साल का जश्न मनाया. मैक्लोडगंज और धर्मशाला में नये साल के जश्न पर सैलानी खूब थिरके और बड़ी मात्रा में सैलानियों ने सामूहिक तौर पर नये साल को सेलिब्रेट किया. अगर आपने साल 2023 में मैक्लोडगंज की सैर नहीं की, तो आप इस साल हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत हिल स्टेशन को घूम सकते हैं.

#WATCH | Kangra, Himachal Pradesh: People celebrate the beginning of the New Year 2024 in Dharamshala’s McLeod Ganj pic.twitter.com/x34wfD7RO2

— ANI (@ANI) December 31, 2023