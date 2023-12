New Year 2024: IRCTC लाया है असम-मेघालय टूर पैकेज, 8 दिन में घूमिए ये जगहें, किराया जानिए

IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश का टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट सस्ते में भी यात्रा करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के खाने और रहने की व्यवस्था फ्री में होती है. ये टूर पैकेज देश के विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सैर कराते हैं. अब IRCTC ने असम और मेघालय का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का असम और मेघालय टूर पैकेज मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होगा. यह टूर पैकेज 7 रात और 8 दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम ASSAM AND MEGHALAYA (WBA058) है. IRCTC के इस टूर पैकेज में चेरापूंजी, गुवाहाटी, रोड, मावलिनॉन्ग और शिलांग डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. इस टूर पैकेज की यात्रा फ्लाइट मोड में होगी और स्थानीय जगहों पर यात्रियों को बस से घुमाया जाएगा. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को डिलक्स होटल में ठहराया जाएगा. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 22 फरवरी से होगी और यह टूर पैकेज 29 फरवरी को समाप्त होगा.

Unveil the hidden wonders of #Assam And #Meghalaya (WBA058) on our tour starting on 22.02.2024 from Indore.

Book now on https://t.co/UwTssLwHRj#DekhoApnaDesh #Travel #Booking pic.twitter.com/C87MdzDrPQ

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 10, 2023