New Year 2024: IRCTC ने पेश किया राजस्थान का टूर पैकेज, इंदौर से शुरू होगी यात्रा, किराया जानिए

IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश का टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट सस्ते में भी यात्रा करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के खाने और रहने की व्यवस्था फ्री में होती है. ये टूर पैकेज देश के विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सैर कराते हैं. अब IRCTC ने नये साल पर (New Year 2024) राजस्थान का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का राजस्थान टूर पैकेज इंदौर से शुरू होगा. इस टूर पैकेज का नाम RAJASTHAN DESERT CIRCUIT EX INDORE (WBA057) है. IRCTC का यह टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट बिकानेर ( BIKANER), जयपुर ( JAIPUR), जैसलमेर ( JAISALMER) और जोधपुर ( JODHPUR) की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को डिलेक्स क्लास में सफर कराया जाएगा. IRCTC के अन्य टूर पैकेजों की ही तरह इस टूर पैकेज में भी टूरिस्टों को ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा. IRCTC का यह टूर पैकेज 21 जनवरी से शुरू होगा.

The mighty forts and elegants of Rajasthan are ready to welcome you on the Rajasthan Desert Circuit Ex #Indore (WBA057) tour.

Are you ready?

Book now on https://t.co/jahNjKGX79 before the tour starts on 21.01.2024#DekhoApnaDesh #Travel #BOOKINGS #Rajasthan pic.twitter.com/ysWH0xNpJD

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 11, 2023