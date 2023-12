Hindi Travel

New Year 2024 Visit Nainital In The First Weekend Of January Enjoy Snowfall Here

New Year 2024: जनवरी के फर्स्ट वीकएंड में घूमिए नैनीताल, यहां लीजिए बर्फबारी का मजा

Visit Nainital on the first weekend of New Year 2024: नया साल आने वाला है. 2024 के शुरुआत में ही आप किसी ऐसे हिल स्टेशन की सैर कर सकते हैं, जहां आप अपनी यादों को संजो सकते हैं. नये साल (New Year 2024) का पहला वीकएंड 6 जनवरी 2024 और 7 जनवरी 2024 को पड़ रहा है. ऐसे में आप शुक्रवार यानी कि 5 जनवरी को ही घर से निकल जाएं, और उत्तराखंड के मशहूर और टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले हिल स्टेशन नैनीताल (Nainital Uttarakhand) की सैर करें. ये मौसम नैनीताल में जमकर बर्फबारी का है, आप यहां घूमने के साथ ही अपनी आंखों के सामने बर्फ को गिरते हुए देख सकते हैं. यहां आप बर्फ से जुड़े हुए खेलों का भी आनंद ले सकते हैं. यकीन मानिए, नैनीताल की बर्फबारी आपको इतनी आकर्षित करेगी कि पूरे साल भर आप यहां घूमने के लिए आते रहेंगे.

भारत का स्विट्जरलैंड है नैनीताल

नैनीताल हिल स्टेशन भारत का स्विट्जरलैंड है. यहां की वादियां और मौसम का मिजाज टूरिस्टों का दिल जीत लेता है. दुनियाभर से टूरिस्ट नैनीताल हिल स्टेशन की सैर पर आते हैं. टूरिस्ट गर्मियों में यहां नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, और सर्दियों में झील किनारे से इस विशाल झील को निहार सकते हैं तल्लीताल बस स्टैंड से नैनी झील की दूरी मात्र 1.5 किलीमीटर हैं. टूरिस्ट माल रोड घूम सकते हैं. माल रोड नैनीताल का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां आप खरीदारी कर सकते हैं और व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं. यहां दुकानें और रेस्टोरेंट हैं. नैनीताल के माल रोड में काफी भीड़ जुटी रहती है.

सैलानी नैनीताल में इको गुफा देख सकते हैं.आप यहां पर चीता की गुफा, चमगादड़ गुफा, गिलहरी की गुफा, लोमड़ी की गुफा और बंदरो की गुफा इत्यादि देख सकते हैं. इन गुफाओं को प्राकर्तिक रूप में बनाया गया है. इसके साथ ही स्नो व्यू पॉइंट घूम सकते हैं. यहां से आप हिमालय के खूबसूरत और आकर्षण नजारे देख सकते हैं. यहां बर्फ से ढकी चोटियों के अलावा आप नंदा देवी चोटी, त्रिशूल तथा नंदा कोट को देख सकते हैं. यहां स्थापित दूरबीन से आप इस क्षेत्र के नजारों का आनंद ले सकते हैं. नैनीताल जा रहे हैं, तो चिड़ियाघर जरूर घूमें. यहां आप कई तरह के जानवरों को देख सकते हैं.

