New Year 2024: IRCTC के इस 7 दिन के टूर पैकेज से घूमिए नॉर्थ ईस्ट, ये डेस्टिनेशन होंगे कवर्ड

IRCTC New Year 2024 Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए विभिन्न प्रकार के टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट देश और विदेश की यात्रा करते हैं. IRCTC के टूर पैकेजों से टूरिस्ट पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों की सैर करते हैं. इन टूर पैकेजों की खासियत होती है कि इनमें टूरिस्टों को सुविधा के साथ और सस्ते में यात्रा कराई जाती है. रेलवे के इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था भी होती है. इसके साथ ही टूरिस्टों को गाइड की सुविधा भी दी जाती है. अब IRCTC टूरिस्टों के लिए नए साल (New Year 2024) के लिए नॉर्थ ईस्ट का टूर पैकेज लाया है.

IRCTC के इस नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज की शुरुआत चेन्नई से होगी. यह टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम नॉर्थ ईस्ट एक्स चेन्नई (SMA 15) है. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट से यात्रा करेंगे. टूरिस्ट कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे.

IRCTC का यह टूर पैकेज 10 फरवरी 2024 से शुरू होगा. इस टूर पैकेज में चेरापूंजी, गुवाहाटी, रोड, मावलिनॉन्ग और शिलांग डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 44,500 रुपये है और इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. इसके साथ ही टूरिस्ट 9003140680 और 8287931964 नंबर पर कॉल कर भी टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं.

Spend a week in the northeastern states with the LTC Flight Package To The North East Ex #Chennai (SMA15) starting on 25.11.2023 & 10.02.2024.

