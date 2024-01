अब IRCTC के Whatsapp के जरिए टिकट बुक करिए, खाना मंगाइए और टूर पैकेज जानिए

आईआरसीटीसी ने नये साल के लिए कई टूर पैकेज पेश किए हैं. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं. टूरिस्ट अब आईआरसीटीसी के व्हॉट्सएप चैनल के जरिए भी इन टूर पैकेजों की जानकारी हासिल कर सकते हैं. साथ ही टूरिस्ट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफिशियल नंबर के जरिए भी टूर पैकेजों के बारे में जान सकते हैं. टूरिस्ट टूर पैकेजों के साथ ही आईरसीटीसी के व्हॉट्सएप चैनल के जरिए टिकट की बुकिंग भी कर सकते हैं और खाना भी मंगा सकते हैं. दरअसल, आईआरसीटीसी के व्हॉट्सएप चैनल के जरिए टूरिस्ट लग्जरी ट्रेन बुकिंग, फ्लाइट की टिकट बुकिंग और अगर वो ट्रेन से कहीं सफर कर रहे हैं, तो कहीं भी खाना मंगा सकते हैं.

IRCTC ने X पर एक पोस्ट की है, जिसमें टूरिस्टों से व्हॉट्सएप चैनल से जुड़े रहने के लिए कहा गया है. साथ ही बताया गया कि आप आईआरसीटीसी के व्हॉट्सएप चैनल के जरिए किन-किन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. इस व्हॉट्सएप चैनल के जरिए टूरिस्ट आईआरसीटीसी से जुड़े हर नए अपडेट को जान सकते हैं. इसके साथ ही आईआरसीटीसी ने सैलानियों को नये साल की शुभकामनाएं देते हुए, नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करने का निवेदन किया है.

Stay in the loop with IRCTC’s WhatsApp channel for the freshest updates on train tour packages, flight booking, luxury train travel bookings, order food on train and much more.

Adventure is calling #IRCTConWhatsapp@RailMinIndia @tourismgoi @incredibleindia @WhatsApp

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 31, 2023