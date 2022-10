Places to Visit in Winters in India: मौसम के रुख बदलते ही हल्की-हल्की सर्दी शुरू हो गई है. ठंडी हवाओं और धुंध के साथ मौसम सुहावना है. ऐसे में आप अभी से जाड़ों में घूमने की तैयारी कर सकते हैं. वैसे भी मौसम कोई भी हो, इंसान के घूमने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है. हर मौसम में घूमने का अपना ही मजा है. चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी घुमक्कड़ी सतत जारी रहती है. सर्दियों में दोस्तों और परिवार के साथ घूमने का अपना ही मजा है. यहां हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां इस सर्दी आप घूम सकते हैं.Also Read - एक क्लिक में पढ़िये ट्रैवल की खबरें और जानिये कहां-कहां घूम सकते हैं आप

ठंड की ठिठुरन और चाय घुमक्कड़ी का मजा दोगुना कर देती है

हर मौसम का अपना ही आनंद है. चाहे ग्रीष्म, शीत, वर्षा, हेमंत, बंसत व शिशिर कोई भी ऋतु हो सभी में अलग-अलग जगहों पर घूमना अलग ही अनुभव देता है. जहां भारत के कई इलाकों में सालभर ठंड रहती है, जिस वजह से टूरिस्ट गर्मियों में ऐसी जगहों की सैर करते हैं. वहीं, नवंबर से देशभर में ठंड का मौसम आरंभ हो जाता है. नवंबर से फरवरी के बीच सर्दी चरम पर रहती है. धुंधली ओस से भरी सुबह की कंपकपी से दिन की शुरुआत होती है और उसके बाद हल्की धूम का आनंद ही कुछ और होता है.

सर्दियों में घुमक्कड़ी के साथ ही चाय का आनंद भी अलग होता है. सर्दियों में घूमने के साथ ही आप स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग का आनंद ले सकते हैं. बर्फ पर चल सकते हैं और बर्फ से ढंके पहाड़ों को करीब से देख सकते हैं. जमी हुई झीलें देख सकते हैं और स्कीइंग का रोमांचक अनुभव ले सकते हैं.

सर्दियों में घूमिये ये 5 जगहें

गुलमर्ग ( Gulmarg)

शिमला ( Shimla)

मनाली ( Manali)

औली ( Auli)

बिनसर ( Binsar)