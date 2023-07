Hindi Travel

Hill Station By Car: खुद की कार से जा रहे हैं पहाड़ों पर घूमने तो इन 10 बातों का रखें ख्याल

Hill Station By Car: खुद की कार से जा रहे हैं पहाड़ों पर घूमने तो इन 10 बातों का रखें ख्याल

दिल्ली-एनसीआर से उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिल स्टेशन नजदीक है जिस कारण अधिकतर टूरिस्ट खुद की कार से हिल स्टेशनों की सैर पर निकल पड़ते हैं, जो सुविधाजनक तो है, लेकिन साथ ही में कई तरह की सावधानियां भी बरतनी अनिवार्य हैं.

Planning To Visit The Hill Station By Car: गर्मियों में टूरिस्ट सबसे ज्यादा पहाड़ों की सैर करते हैं. इसकी वजह है कि हिल स्टेशन गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं. यानी वहां का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है और बर्फबारी होती है. हिल स्टेशनों पर गर्मियों में टूरिस्टों का तांता लग जाता है और कई बार तो भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि टूरिस्टों को बीच में ही रोकना पड़ता है. दिल्ली-एनसीआर से उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिल स्टेशन नजदीक है जिस कारण अधिकतर टूरिस्ट खुद की कार से हिल स्टेशनों की सैर पर निकल पड़ते हैं, जो सुविधाजनक तो है, लेकिन साथ ही में कई तरह की सावधानियां भी बरतनी अनिवार्य हैं. इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई भी टूरिस्ट खुद की कार से हिल स्टेशनों की घुमक्कड़ी कर रहा है, तो उसे कई बातों का ख्याल रखना होता है. इसकी वजह है कि अगर पहाड़ों पर गाड़ी चलाने में जरा-सी भी चूक हुई तो सीधे जान जोखिम में पड़ सकती है.

हिल स्टेशन के लिए डाइविंग टिप्स (Driving Tips For Hill Stations)- 10 बातों का रखें ख्याल

पहाड़ों पर कार चलाते वक्त रैपिड एक्सीलेरेशन से बचें. घुमावदार मोड़ों पर ही नहीं बल्कि सीधी रोड पर भी अपनी कार की स्पीड कम रखें. अगर बर्फबारी हो रही है तो कार की स्पीड जितनी हो सकें उतनी धीमी रखें, ताकि फिसलन से बच सकें. डाउनहिल के वक्त अपनी कार की स्पीड बेहद स्लो कर लें. पहाड़ों में वन वे ही होता है इसलिए सामने से कोई ट्रैक या बस आ रही है तो कार रोक लें और पहले उसने निकलने दें. हाई स्पीड में कार को न मोड़े और अचानक ब्रेक न लगाएं. ब्रेक और गियर का सही वक्त पर करें इस्तेमाल. पहाड़ों पर कार चलाते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि किसी को ओवरटेकिंग न करें. बर्फ की चादर वाली सड़कों पर ब्रेक लगाना आपके लिए खतरा हो सकता है. इसलिए धीमे ब्रेक लगाएं. मोड़ आते ही अपनी कार का हॉर्न दें ताकि आगे से आने वाले वाहन को आपके बारे में पता चल सकें.

जब भी आप खुद की कार से पहाड़ों की सैर पर निकलें तो अपने साथ टूर किट जरूर रखें. साथ ही फर्स्ट एड कीट और विन्डशील्ड वॉशर भी रखें. गर्मियों के इस मौसम में आप नैनीताल, भीमताल, कौसानी, मसूरी और शिमला की सैर कर सकते हैं और पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं. वहां ट्रैकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं.

