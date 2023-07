एक क्लिक में पढ़िए ट्रैवल की खबरें और देखिए वेब स्टोरी

Hindi Travel

TRAVEL NEWS AND WEB STORIES: जब हम यात्राएं करते हैं, तो सिर्फ किसी जगह को ही नहीं देखते बल्कि वहां की संस्कृति, खानपान और परिवेश से भी परिचित होते हैं. यात्राएं न सिर्फ हमको सुकून देती हैं बल्कि हमारी जानकारी भी बढ़ाती हैं. हम यात्राओं के जरिए समृद्ध होते हैं और हमारी रचनात्मकता बढ़ती है. यहां हम आपको दिनभर की खबरों और वेब स्टोरीज को एक क्लिक में पढ़वा रहे हैं.

खुद की कार से जा रहे हैं पहाड़ों पर घूमने तो इन 10 बातों का रखें ख्याल

Planning To Visit The Hill Station By Car: गर्मियों में टूरिस्ट सबसे ज्यादा पहाड़ों की सैर करते हैं. इसकी वजह है कि हिल स्टेशन गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं. यानी वहां का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है और बर्फबारी होती है. हिल स्टेशनों पर गर्मियों में टूरिस्टों का तांता लग जाता है और कई बार तो भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि टूरिस्टों को बीच में ही रोकना पड़ता है. दिल्ली-एनसीआर से उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिल स्टेशन नजदीक है जिस कारण अधिकतर टूरिस्ट खुद की कार से हिल स्टेशनों की सैर पर निकल पड़ते हैं, जो सुविधाजनक तो है, लेकिन साथ ही में कई तरह की सावधानियां भी बरतनी अनिवार्य हैं. इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई भी टूरिस्ट खुद की कार से हिल स्टेशनों की घुमक्कड़ी कर रहा है, तो उसे कई बातों का ख्याल रखना होता है. इसकी वजह है कि अगर पहाड़ों पर गाड़ी चलाने में जरा-सी भी चूक हुई तो सीधे जान जोखिम में पड़ सकती है. विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें.

बनारस में करें ये 10 चीजें, सावन की यात्रा बन जाएगी यादगार

Explore Varanasi: दुनियाभर से टूरिस्ट वाराणसी आते हैं. बनारस उल्लास का शहर है. विदेशी भी इस शहर के मुरीद हो जाते हैं. सावन में अगर आप वाराणसी घूम रहे हैं, तो यहां 10 चीजें जरूर करें ताकि आपका काशी घूमना सफल हो जाए. वाराणसी में गंगा नदी के किनारे 88 घाट हैं. जिनमें अधिकांश घाट स्नान और पूजा घाट हैं. कुछ घाटों का उपयोग विशेष रूप से श्मशान स्थलों के रूप में किया जाता हैं. घाटों में गंगा पर सुबह की नाव की सवारी लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन है. यह खूबसूरत शहर गंगा नदी के किनारे बसा है. यह सूबा धर्म और आध्यात्म का केंद्र है. यह शहर अपने विशाल मंदिरों, घाटों और खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें.

IRCTC के इस टूर पैकेज से घूमिए काशी, प्रयागराज और बोधगया

IRCTC: आईआरसीटीसी टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ धार्मिक और टूरिस्ट स्थलों की सैर करते हैं. आईआरसीटीसी के टूर पैकेजों में टूरिस्टे को रहने और खाने की सुविधा फ्री में मिलती है. ये टूर पैकेज देश और विदेश के लिए जारी किए जाते हैं. अब आईआरसीटीसी एक बेहद ही शानदार टूर पैकेज आया है जिसके जरिए टूरिस्ट काशी, प्रयागराज और गया की सैर कर सकते हैं. अगर आप इन जगहों के दर्शन की सोच रहे हैं, तो आपको आईआरसीटीसी का यह टूर पैकेज मिस नहीं करना चाहिए. विस्तार से पढ़ने के लिए आईआरसीटीसी टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ धार्मिक और टूरिस्ट स्थलों की सैर करते हैं. आईआरसीटीसी के टूर पैकेजों में टूरिस्टे को रहने और खाने की सुविधा फ्री में मिलती है. ये टूर पैकेज देश और विदेश के लिए जारी किए जाते हैं. अब आईआरसीटीसी एक बेहद ही शानदार टूर पैकेज आया है जिसके जरिए टूरिस्ट काशी, प्रयागराज और गया की सैर कर सकते हैं. अगर आप इन जगहों के दर्शन की सोच रहे हैं, तो आपको आईआरसीटीसी का यह टूर पैकेज मिस नहीं करना चाहिए. विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें.

ये हैं मनाली के पास की 5 जगहें जहां नहीं गए होंगे आप

हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली हिल स्टेशन टूरिस्टों की पसंदीदा जगह है. देश और विदेश से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मनाली की सैर पर आते हैं. गर्मियों में इस हिल स्टेशन में टूरिस्टों का तांता लग जाता है. प्रकृति की गोद में बसे इस हिल स्टेशन की खूबसूरत घाटियां, बर्फ से ढंकी पर्वतमालाएं और नैसृगिक सुंदरता पर्यटकों का दिल जीत लेती हैं. बर्फीली चोटियों और देवदार के वृक्षों से चारों तरफ से घिरा मनाली टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देता है. मनाली में टूरिस्ट कई एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं. टूरिस्ट यहां राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं. विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें.

