एक क्लिक में पढ़िये ट्रैवल की खबरें और जानिये कहां-कहां घूम सकते हैं आप

TRAVEL NEWS: ट्रैवल की दिनभर की खबरों को आप यहां एक क्लिक के जरिए पढ़ सकते हैं. इन खबरों का आप यहां संक्षेप में पढ़ सकते हैं और विस्तार से पढ़ने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होगा.

क्या आप कभी गये हैं इन 3 किलों को देखने?



भारत में कई प्रसिद्ध किले हैं जिन्हें देखने के लिए दूर-दूर से टूरिस्ट आते हैं. ये किले अपने आप में एक समृद्ध इतिहास को समेटे हुए हैं. ये किले देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं. यहां हम आपको ऐसे ही तीन किलों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और एक बार यहां घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए. इन किलों का प्लान बनाने से पहले इन किलों के बारे में जान लीजिए. विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें.

क्या आप गये हैं लैंसडाउन? बेहद सुंदर है यह हिल स्टेशन

Lansdowne: उत्तराखंड बेहद सुंदर प्रदेश है. यहां के हिल स्टेशनों को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं. गर्मियों में दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि भारत के कोने-कोने से सैलानी उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं. उत्तराखंड में कई हिल स्टेशन हैं जो टूरिस्टों के बीच बेहद पॉपुलर हैं. यहां नैनीताल से लेकर कानाताल एवं मसूरी तक ऐसे ही कई बेहद लोकप्रिय हिल स्टेशन हैं जहां भीषण गर्मियों में भी ठंड होती है. इन हिल स्टेशनों में गर्मियों में सैलानियों का तांता लग जाता है. हम आपको यहां ऐसे ही एक हिल स्टेशन के बारे में बता रहे हैं जो दिल्ली से 280 किमी दूर है. विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें.

घूमिये हिमाचल की ये 3 जगहें

Best Places To Visit In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश की सैर के लिए हर साल देश और विदेश से लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं. गर्मियों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस ठंडे प्रदेश का रुख करते हैं. हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट कई हिल स्टेशनों की सैर कर सकते हैं. वैसे भी हिमाचल प्रदेश दिल्ली-एनसीआर से नजदीक है. इस कारण यहां गर्मियों में और भी ज्यादा सैलानी जाते हैं. अगर हिल स्टेशनों की बात करें, तो हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशन में गर्मियों के मौसम में टूरिस्टों की सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है. विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें.