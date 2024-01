Bhimgarh fort: गणतंत्र दिवस पर 3 रंगों में सजाया गया भीमगढ़ फोर्ट, जानिए यहां के बारे में

Republic Day 2024: देश भर में आज 75वें गणतंत्र दिवस का उत्साह है. ऐसे में कई जगहों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है. उन्हीं में से एक जगह है भीमगढ़ फोर्ट. यह किला गणतंत्र दिवस के लिए तीन रंगों में सजाया गया है और देशभक्ति के भाव से पिरोया गया है. किले को खूबसूरती के साथ तीरंगे के रंग में सजाया गया है. इस किले की तस्वीरों को न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर किया है. इन तस्वीरों में यह किला बेहद सुंदर लग रहा है. आइए जानते हैं कि यह किला कहां है और इसकी खासियत क्या है?

भीमगढ़ फोर्ट बेहद पुराना किला है. यह ऐतिहासिक स्मारक जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के रियासी में स्थित है. इस किले को रियासी किले के नाम से भी जाना जाता है. यह खूबसूरत किला एक पहाड़ी पर स्थित है और यहां से टूरिस्ट आसपास के क्षेत्रों का शानदार व्यू देख सकते हैं. पहले इस किले का निर्माण मिट्टी से किया गया था और बाद में इसे महाराजा ऋषिपाल राणा (रियासी के संस्थापक) ने पत्थर से बनवाया. रियासी किले को पहली बार 1817 में डोगरा राजवंश के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था और 1841 में पूरा किया गया था. 1988 तक यह खूबसूरत किला मजबूत स्थिति में था लेकिन 1989 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद इसका जीर्णोद्धार किया गया. 1990 में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था.

Reasi, J&K: Bhimgarh Fort in Reasi is illuminated with vibrant tricoloured lights on the occasion of the 75th Republic Day.

