शिमला-मनाली-चंडीगढ़: 8 दिन का टूर पैकेज सिर्फ 46 हजार रुपये में, रहना-खाना फ्री

IRCTC ने यात्रियों के लिए नया टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज के जरिए यात्री चंडीगढ़, शिमला और मनाली हिल स्टेशन की सैर कर सकते हैं. IRCTC का यह टूर पैकेज 7 रात और 8 दिन का है. टूर पैकेज की शुरुआत भुवनेश्वर से होगी. इस टूर पैकेज में महज 46 हजार रुपये में टूरिस्ट शिमला, मनाली और चंडीगढ़ तीनों जगहों की सैर कर लेंगे.

यह टूर पैकेज देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है.