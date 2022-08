How to go Shivpuir Uttarakhand: ऋषिकेश (Rishikesh) तो आप कई बार गये होंगे लेकिन क्या आपने यहां से बेहद नजदीक स्थित एक छोटा-सा गांव शिवपुरी (Shivpuri River Rafting Hub) देखा है. शिवपुरी (How to go Shivpuri) की दूरी ऋषिकेश से महज 16 किलोमीटर है. इस छोटे-से गांव की सुंदरता देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनका यहां से वापस आने का मन नहीं करता है. गंगा नदी के तट पर स्थित शिवपुरी में आप कैंपिंग कर सकते हैं और रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.Also Read - रिश्तों में लाना चाहते हैं मिठास तो हो आइये नैनीताल, बस खर्च करने होंगे 500 रुपये!

साहसिक गतिविधियों और एडवेंचर्स को पसंद करने वाले सैलानियों के बीच शिवपुरी (Shivpuri Uttarakhad) बेहद लोकप्रिय जगह है. यहां का शांत और सुकून देने वाला वातावरण टूरिस्टों के मन को भाता है और वो चांदनी रात में यहां कैंपिंग कर अपने यात्रा अनुभव को विस्तार देते हैं और कभी न भूलने वाले अनुभव को बटोर कर ले जाते हैं.

इसलिए पड़ा यहां का नाम शिवपुरी

यहां भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर है, जिस वजह से इस छोटे-से गांव का नाम शिवपुरी पड़ा. शिवपुरी का अर्थ ही होता है भगवान भोलेनाथ का घर. शिवपुरी को रिवर राफ्टिंग हब के तौर पर जाना जाता है और यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं. यहां कैंपिंग की कई जगहें हैं, जहां टूरिस्ट एन्जॉय करते हैं और यहां से लेकर ऋषिकेश तक रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाते हैं. दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं होने की वजह से यह जगह युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है.

समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित है शिवपुरी

शिवपुरी समुद्र तल से करीब 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. पहाड़ियों और प्राकृतिक खूबसूरती से घिरे इस जगह से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है. वैसे भी ऋषिकेश सैलानियों के बीच हमेशा से प्रसिद्ध रहा है और इस जगह को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेशद्वार माना जाता है. ऋषिकेश सैलानियों की फेवरेट होने के साथ ही धार्मिक नगरी भी है. यहां मौजूद आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं. ऋषिकेश उत्तराखंड की योग कैपिटल भी है. यहां योग सीखने वाले सैलानियों की भी भरमार रहती है. योग और आध्यात्म के जरिए यहां लोग आत्मिक, आध्यामिक एवं आंतरिक सुख प्राप्त करते हैं. अगर आपको बंजी जंपिंग करनी है, तो ऋषिकेश एवं शिवपुरी सबसे बढ़िया जगह है. बंजी जंपिंग में व्यक्ति ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है. ऐसा करके सैलानी ऊंचाई से गिरने का अनुभव ले सकते हैं.