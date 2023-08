श्री रामायण यात्रा: दिल्ली से होगी शुरू, 6 दिन का है टूर

आईआरसीटीसी यात्रियों के लिए श्री रामायण यात्रा लेकर आया है. इस टूर पैकेज की यात्रा दिल्ली से शुरू होगी. IRCTC की रामायण यात्रा में यात्री हवाई जहाज से यात्रा करेंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC की श्री रामायण यात्रा 12 सितंबर से शुरू होगी. इस टूर पैकेज में यात्रियों को भगवान श्री राम से जुड़े हुए स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे. यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. टूर पैकेज में यात्रियों को दिल्ली से श्रीलंका ले जाया जाएगा. इस टूर पैकेज में यात्रियों को श्रीलंका के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन नुवारा एलिया, कैंडी और कोलंबो की सैर कर सकते हैं. इस टूर पैकेज में यात्रियों के रहने और खाने की सुविधा आईआरसीटीसी फ्री में करेगा.