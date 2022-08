Beautiful and Budget Places of Uttarakhand in Hindi: अगर आप लंबे वक्त से घूमने नहीं गये हैं और खुद को तनाव में महसूस कर रहे हैं, तो फौरन अपना लैपटॉप बंद कीजिये और ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिन पहाड़ों की वादियों की सैर कर आइये. इससे न सिर्फ आप रिफ्रेश महसूस करेंगे बल्कि आपको भीतर से एनर्जी भी महसूस होगी. जब हम लंबे वक्त से एक ही तरह का काम करते रहते हैं, तो कई बार भीतर से थक जाते हैं और ऐसे में ट्रैवलिंग बेहद जरूरी हो जाती है. ऐसे वक्त में यात्राएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य और मन की थकान को दूर कर हमें ऊर्जावान बनाती हैं. वैसे भी जब हम किसी पहाड़, नदी, झरने, हरियाली और वादियों को करीब से देखते हैं, तो मन और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारी रचनात्मकता भी बढ़ती है. इसलिए ही यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर ऐसी स्थिति में हैं, तो फौरन अपना लैपटॉप बंद करिये और छुट्टी लेकर उत्तराखंड की ये 3 जगहें घूम आइये.Also Read - ये हैं केरल की 5 खूबसूरत जगहें, इस बार हर हाल में बना लीजिये इन्हें देखने का टूर

आप सिर्फ 5 हजार रुपये में घूम लेंगे ये 3 जगहें

उत्तराखंड की ये 3 सबसे खूबसूरत जगहों को आप सिर्फ 5 हजार रुपये में घूम लेंगे. ये जगहें चौकोरी, लैंसडाउन और अल्मोड़ा हैं. यहां की वादियों और प्रकृति के बीच आप खुद को तनावमुक्त और सुकून में महसूस करेंगे. प्रकृति न सिर्फ हमें सुकून और शांति प्रदान करती है बल्कि हमारे मन के आवेगों को भी शांत करती है.

चौकोरी

चौकोरी बेहद खूबसूरत जगह है. यह हिल स्टेशन आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. यहां की खूबसूरती देखने के बाद आपका वापस लौटने का मन नहीं करेगा. यह हिल स्टेशन समुद्र तल से करीब 2010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यहां से सैलानी नंदा देवी, नंदा कोट और पंचाचूली की पहाड़ियों को निहार सकते हैं. ये हिमशिखर श्रृंखलाएं बेहद खूबसूरत हैं. यहां पांच शिखर है जिसकी वजह से इन पहाड़ियों को पंचाचूली कहा जाता है. अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो यह हिल स्टेशन आपके लिए जन्नत है. यहां प्रकृति प्रेमी अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकते हैं. यहां आप बर्फ से ढंकी हिमालय की चोटियों को देख सकते हैं.

अल्मोड़ा

अल्मोड़ा बेहद खूबसूरत और प्राचीन संस्कृति को अपने में समेटी हुई जगह है. यहां आसपास आपके घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं. अल्मोड़ा अंग्रेजों के वक्त से ही बेहद फेमस हिल स्टेशन रहा है. यहां आप नंदा देवी मंदिर, चितई ग्वेल मंदिर, कटारमल मंदिर और जागेश्वर घूम सकते हैं.

लैंसडाउन

5 हजार रुपये के बजट में आप आसानी से लैंसडाउन घूम सकते हैं. यहां इस बजट में आप रहना, खाना और फिर वापस आना भी कर सकते हैं. सभी जानते हैं कि लैंसडाउन उत्तराखंड का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां गर्मियों में देश-विदेश से बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं. अगर आप इस बार घूमने का प्लान बना रहे हैं तो लैंसडाउन जरूर जाएं. यहां आप ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हैं.

